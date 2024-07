Végezetül az alapítótó azt is elmondta, hogy a a következő időszakban is érkezik majd különleges állat a farmra, mely nyáron is nyitva van, ám előre be kell jelentkezni, és a látogatók testközelből nézhetik meg az állatseregletet. Akár kézből etethetik a szamarat, az alpakákat, mókusokat és kengurukat, mint ahogy mi is tettük.

Új és mentett állatok a farmon Az elmúlt hónapokban került az állatfarmra Teodor a borz, Leia a tarajos sül, valamint Odin az a néhány hetes őz, akit kaszálás közben sebesítettek meg, a jobb szemét és arcát megvágták. Őt oda vitték a MancsRanchra, Rózsa befogadta a sebesült őzgidát, ugyanis szívügyének tekinti a vadállatok mentését is. Mint mondta, nemrég egy olyan nyest bébit mentett meg, amit 3 napig hallottak egy tető ereszcsatornájában sírni. Őt is odavitték az állatfarmra, sok gondoskodás után a napokban fogják szabadon engedni.