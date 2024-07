A kúraszerű ellátás eddig a klinika egy erre kijelölt ambuláns helyiségében zajlott, ezt váltja fel most ez a komfortos szoba az immunterápiás kúrakezelésben részesülő onkológiai páciensek számára, melyet közel 15 millió forintból alakítottak ki. A fekvőbeteg osztályon létrehozott helyiségben van megfigyelőállomás is, egyszerre 5-6 beteg kezelésére alkalmas fotelágyak és új bútorzat és egy új orvosi szobát is kialakítottak.