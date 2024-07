A vándorsólymok idén is a három ismert baranyai fészkelőhelyen kezdték meg költésüket. Jó eredményekről azonban nem tud beszámolni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány, mert a tavalyihoz hasonlóan most is csak egyetlen költésük bizonyult sikeresnek. A szülőmadarak ezúttal 4 fiókát neveltek fel. A vármegye állományát továbbra is 4 párra becsülik, de az egyik revírben a fészkelőhelyet még mindig nem találták meg. A sólymok 2010-ben telepedtek meg Baranyában, és azóta 35 költésükről tudnak a szakemberek. A sikeresen költő párok eddig 87 fiókát neveltek fel, ami összességében nem tekinthető rossznak. Az utánpótlás tehát biztosított.