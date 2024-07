Csak az elmúlt egy hónapban hét olyan olvasói levelet tettünk közzé, amely arról szól, hogy miként keserítik meg a varjak a kertvárosiak életét. Az egyik ilyen levél szerint ha már a varjakat elűzni nem lehet, akkor a városüzemeltetésnek van komoly feladata és szerepe abban, hogy a városrész tiszta és élhető legyen. Sokkal több embert kellene Kertvárosba vezényelni, hogy folyamatosan biztosított legyen a közterületek takarítása – vélekedett olvasónk.

Míg egy másik olvasónk azt panaszolta, hogy Pécs-Kertvárosban a Berek sétányon, valamint a Diána téri piac területén gusztustalan madárürülékkel van tele a környék. Tudom, a varjak védett állatok, de az ott lakók érdekét ki képviseli ez ügyben?

- tette fel a kérdést.

Vannak azonban olyan hangok is, amelyek azt emelték ki, hogy túlzásnak tartják a varjak elűzésére irányuló reakciókat. Ezen olvasók szerint ők is élőlények, és nem is olyan elviselhetetlen a károgásuk, inkább meg kellene tanulni vele együtt élni.