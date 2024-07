Jövő héten újabb szakaszához érkeznek a munkálatok. Hétfőtől, a felújítás mielőbbi befejezése érdekében, az utca északi részén is megkezdődnek majd a munkák, ezért a Vince utcát a 32-es számtól a táblákkal jelölt szakaszig is lezárják a forgalom elől, délelőtt 10 órától. A teljes utca lezárása várhatóan 3 hétig tart majd, ennyi idő alatt végeznek a szakemberek a déli szakasszal, melyet utána használatba is lehet venni.

A lezárt szakaszon lakók részére a BIOKOM Nonprofit Kft. dedikált parkolóhelyeket biztosít. A lakók autóikkal az alábbi helyszíneket vehetik igénybe parkolásra:

• Társaságunk 25 darab személygépkocsi erejéig parkolási lehetőséget vásárolt a Király utca 65. szám alatti magánparkolóban. A parkolóhelyet a 2. számú korlátozott várakozási övezetre kiállított engedély felmutatásával vehetik igénybe az arra jogosultak.

• A lezárás teljes időszakában hétköznap 18 óra és másnap reggel 7 óra között, hétvégén pedig folyamatosan megengedett a várakozás az Ágota utca déli oldalán a Kálvária utca és Vince utca közötti szakaszon.

• A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara parkolójában július 29-től augusztus 20-ig 10 parkolóhely lesz biztosított naponta 14 óra és másnap reggel 8 óra között. (Az első parkolásnál a portaszolgálatnál kell jelentkezni.)

• A Tettye utcában a kávézó mellett 5 parkolóhely kerül kijelölésre.

• A Böckh János utcában 19 parkolóhely kerül kijelölésre.

• A Vince utcában az északi munkaterület és a Cserző köz között továbbra is lehetőség lesz parkolni a szabad helyek függvényében.