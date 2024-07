Az elmúlt héten tárgyalt arról a pécsi önkormányzat illetékes bizottsága arról, hogy az októberben felálló új testület tagjainak laptopokat vásárolnak. A még regnáló baloldali testület tagjai ragaszkodtak ahhoz, hogy most döntsenek a vásárlásról, holott Barkóczi Csaba fideszes képviselő – aki Ispitaalján egyéni mandátumot is szerzett – felhívta a figyelmet arra, hogy a beszerzést az új közgyűlés megalakulásáig elnapolhatnák. A nemzeti oldal képviselője azzal érvelt, hogy az elmúlt hónapokban, különösen a választási kampány ideje alatt többször tapasztalták, hogy egyes képviselők hivatali email-fiókjaiból levelezések, adatok kerültek illetéktelen kezekbe. Az ügyben vizsgálat is indult.

Vizsgálat derítette ki, hogy megszegték a szabályokat a városházán - Illusztráció: Shutterstock

Nem volt alaptalan: vizsgálat indult

Hári József fideszes képviselő ugyanis maga is korábban panaszt tett amiatt, hogy bár ő nem is indult a választáson, mégis a baloldali sajtó a lejáratására egy olyan levelezést is felhasznált, amelyet csupán néhány ember láthatott a Városházán. Emiatt belső ellenőrzést kezdeményezett, amit a Polgármesteri Hivatalban le is folytattak. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a Városhazán megsértették a hivatali adatkezelési szabályokat. Az viszont nem derült ki, hogy miként jutottak "illetéktelen" személyekhez a képviselő levelében foglaltak. A vizsgálat során megkérdezett városházi dolgozók nem tudták ugyanis feleleveníteni azt, hogy az ügy mely szakaszában férhetett hozzá valaki a levelezéshez, aki aztán ezzel vissza is élt – áll a dokumentumban.

A pécsi sportcég vezére a háttérben

A levelezés a helyi MSZP-s laphoz kerülhetett el, amelynek az egyik tulajdonosa Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója. Az eset azért is lehet aggályos, mert a Máté János által irányított sportcég több ezer gyermek, sportoló személyes adatait is kezeli naponta.

Az internetes, telefonos csalások, zaklatások miatt pedig köztudott, hogy bármelyik – akár önkormányzati – cégnél a szabálytalan, vagy hanyag adatkezelésnek súlyos következményei is lehetnek.

Úgy tudjuk, hogy vannak máris olyan szülők, akik inkább elkerülik a PSN Zrt.-t, mert egyáltalán nem bíznak az önkormányzati cég vezetésében.