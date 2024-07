Az ökofeladatok mellett ugyanakkor számos interaktív programot is tartogatott az egy-egy hét. A tábor kiemelt része volt például a környezettudatos közlekedés, tömeg- és gyalogos közlekedés népszerűsítése. A KRESZ Park kitűnő helyszínt biztosított a közlekedési táblák, tudatos közlekedés megismerésére, ahol a gyerekek számos, olykor trükkös kerékpárt tesztelhettek. A PTE Botanikus Kertben vízmintát gyűjtöttek a lelkes "zöldek", mely fontos szerepet játszott a vízkísérletek során. A hulladékcsökkentésre való figyelemfelhívás érdekében a víz pH értékét is természetes anyaggal, vöröskáposztalével mérték a táborozók. A Pécsi Állatkert az élmények tárháza mellett hasznos információkkal is ellátta a gyerekeket, akik játszva tanulhattak az ott lakókról.