A hagyományokhoz híven a 2024-es esztendőben is meghirdette a pécsi állatkert a gyerekek és a szülők körében is méltán népszerű Zoo-tábort, amiből idén is nyolcat szerveztek, és mint mindig, már most mindegyik telt házas, és még várólistán is szerepelnek jelentkezők.

A vízilovak bent pihentek, ameddig a Zoo-Tábor részt vevői kitakarították a medencéjüket

Fotó: Laufer László

A Zoo-tábor legjobban várt programja a vízilovak medencéjének kitakarítása

De hogyan kerül lapát és talicska a gyerekek kezébe? Úgy, hogy csütörtökönként a táborozók segítenek kitakarítani a vízilovak medencéjét, amelynek mindig úgy ugranak neki, mint a karácsonyi ajándék kibontásának.

A tábor vezetője, Vass Adrienn megosztotta velünk azt, hogy a gyerekek valamiért mindig ezt a programot várják a legjobban. Már hétfőn azzal a kérdéssel állítanak be, hogy mikor takaríthatják a medencét. Hogy miért ez a kedvenc részük a táborból, azt nem tudni, egyszerűen csak élvezik, és ahogy az egyik táborozó, Janka fogalmazott, mert jó. A kilencéves kislány már rendszeres visszatérője a Zoo-tábornak, és már azt is tudja, hogy jövőre is szeretne jönni, mert egyszerűen nagyon szeret itt lenni, és a csapat is mindig jó.

A napközis táborba reggel 8 órára érkeznek a gyerekek, és délután 4 óráig vesznek részt változatos programokon. Kedden és szerdánként a Pécs Zoo területén gondozókkal mozognak, és az ő mindennapi munkájukban segítenek, legyen szó takarításról, ablaktisztításról vagy éppen etetésről. Mindezek mellett tréningekbe is bepillanthatnak a gyerekek.

– A vörös varik és a csuklyás majmok tanításán vettek részt legutóbb

– mesélte Vass Adrienn. – Ezt követően pedig mi is eljátszottunk egy tréninget. A csapat egyik tagjának kitaláltunk egy mozdulatot, amit ő nem láthatott, majd különböző eszközökkel jeleztük neki, hogy jó úton halad-e a megfejtésben.