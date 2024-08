Vármegyeszékhelyünket több félbehagyott építkezés, befejezetlen beruházás csúfítja. Gondoljunk csak az egykori Bóbita Bábszínház épületére, vagy a Lánc utcai lakótömbre. Utóbbitól néhány méterre található az egyik legnagyobb pécsi szégyenfolt: a Búza téri félbehagyott Corso Üzletház. Vagyis az annak alsó szintjein kialakított mélygarázs betonszerkezete. A terület most inkább egy mini botanikus kertre hasonlít, utat tört magának az élet a betonelemek között.

Befejezetlen építkezés a Corso Hotel mellett. A tervek szerint üzletház és mélygarázs készült volna itt

Fotó: Laufer László

Van itt ecetfa, akác és fűzfa is. Mint arról lapunkban korábban is beszámoltunk, a kivitelezés a pénzügyi és üzleti válság kitörését követően, 2009-ben kezdődött. De az építkezés leállt, és – a kiépített gépészet híján – továbbra is kihasználatlan a 600 állásos mélygarázs is.