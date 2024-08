- Ha pedig belföldi utazásunk során taxit veszünk igénybe, mindenképp nézzük meg, hogy megfelelően van-e elhelyezve a viteldíjtáblázat, amit a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyre kell tenni. Figyeljünk, hogy a sofőr alkalmazza-e a taxamétert, a díjtáblázatnak megfelelően állítja-e be az utazás megkezdésekor, a jelzett alapdíj megfelel-e a díjtáblázatnak. Fontos tudni azt is, hogy taxival történő utazáskor is biztosítani kell a fogyasztók számára az elektronikus fizetési lehetőséget, ennek hiánya jogsértő.