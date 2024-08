A tábor szervezői a tűzoltók munkája után érdeklődő gyermekeknek egy héten át biztosítottak aktív elfoglaltságot és életre szóló élményt, az iskolakezdés előtt.

– Ez jó alkalom a szervezeteknek a nemzetközi kapcsolatok építésére, a tapasztalatcserére, a hasonló érdeklődésű gyermekeknek határon túli barátságok kialakítására, nyelvtanulásra

– tudhattuk meg Beck Engelbert alelnöktől.

A tábor 30 fővel került megrendezésre. A gyermekek 10 -18 év közöttiek voltak. A Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén felállított sátortáborban már 6 órakor kezdődött az élet, s elméleti és gyakorlati feladatokkal telt a nap, többek között reggeli tornával, szituációs gyakorlatokkal, újraélesztés-, elsősegély oktatással, füstös gyakorlattal... A tábor résztvevői valóban tűzoltóknak érezhették magukat, mivel igazi tűzoltóautóval gyakorlatozhattak, professzionális felszereléssel.

Forrás: Szent Flórián ÖTE

A programok több szakmai szervezet közreműködésének köszönhetően jöttek létre. A gyerekek nagy érdeklődéssel látogatták meg a Szekszárdi Légimentő Bázist, ahol a mentőhelikoptert megismerhették és a Szekszárdi Mentőállomást, a Tűzoltóságot és a Tűzoltó Múzeumot. A Siklósi Rendőrség palkonyai körzeti megbízottja bemutatta a rendőrség munkáját, így a magyar védelmi rendszerre is rálátást kaptak.

– A német gyermekeknek újdonság volt az alpintechnikai gyakorlat, s a Szabadszentkirály Önkéntes Tűzoltó Egyesület quadozása tetszett a legjobban

– mondta a 12 éves Zoé, a német önkéntesek ifjúsági tagozatának sajtószóvívője.

A Pécsi Polgári Védelmi Bázison a Mánfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület irányításával a gyermekek zárt térben, füstben való közlekedés és tájékozódás szabályait sajátíthatták el valós körülmények között, mely során 2 sérülést imitáló személyt is ki kellett menekíteniük. A Pécsi Galenus Mentőszolgálat munkájával is megismerkedhettek, valamint a Pécsi Mentőkutyás Egyesület bemutatóján a Mecsekben láthatták, hogyan mentenek bajba került embereket. Orfűn, a tavon úszás gyakorlat volt, hiszen a tűzoltók feladatai közé tartozik a jégről mentés is. Vecsernyés Mónikától, az ÖTE elnökétől megtudtuk, ez a tábor már a 8. alkalom az Egyesület életében.

– Örültünk, hogy ez a nemzetközi kapcsolat létrejött, mert van mit tenni még az önkéntes tűzoltók ifjúság nevelésben. Megtudtuk, hogy máshol más rendszerben működik az önkéntesség.

– összegezte Beck Engelbert.