A sportlobbista megbízása októbertől kezdődne újra, nem sok kétségem van afelől, hogy Török Ottó egymilliós fizetésének valódi teljesítését górcső aláveszik majd az új testület tagjai, és összevetik az általa állítólag elért „eredményeket" azzal az 50 millióval, amit eddig Pécsről Óbudára talicskázhatott ki az illető. Kérdés, hogy vajon megérte-e azért fizetni külön biztosnak azért, hogy nem valósult meg semmilyen sportberuházás és még kapavágás sem volt? Hiszen amúgy vele párhuzamosan a PSN Zrt. vezére is milliós fizetést kapott, ahogy a sportért felelős alpolgármester is, de ott volt még a sportbizottsági elnök is, aki szintén tehetett volna azért, hogy tető alá kerüljenek ezek a projektek.