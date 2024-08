Frissítették a listát 1 órája

Akadálymentes helyszínekkel, parkolókkal bővült az adatbázis

Közel 100 helyszín szerepel a People First Közhasznú Egyesület által létrehozott Akadálymentes Pécs Adatbázisban. Most az akadálymentes parkolók listáját is frissítették.

Tóth Viktória Tóth Viktória

Étterem, hotel, közintézmény, templom, látnivalók is benne vannak az Akadálymentes Pécs Adatbázisban, mely egészen egyedülálló az országban, csak Pécsen létezik a városi - és néhány környékbeli - valóban akadálymentes helyszíneket ingyenesen, magyar és angol nyelven bemutató adatbázis. A People First Közhasznú Egyesület sikerrel pályázott a Pécs Városi Civil Keret 2024-es kiírására. A megítélt összeget idén is az adatbázis fejlesztésére, frissítésére fordították. Közel 100 helyszín szerepel már a People First Egyesület által létrehozott Akadálymentes Pécs Adatbázisban. Most a parkolók listáját frissítették. – Vállaltuk, hogy 5 helyszínt feltárunk. Ezek a következők: az elkészült, felújított sportcsarnok; a Hotel Makár; a Cella Septichora Látogatóközpont; Pécs tematikus meseparkja: a Meseerdő és egy orfűi szálláshely. Ezen kívül a PTE Támogató Szolgálatnál kihelyezzük az akadálymentes matricát, illetve a mecseknádasdi Bagoly Gasztrokult Élménytér leírását frissítjük és a pécsi Rózsakerttel is felvettük a kapcsolatot – fogalmazott Pataki Veronika, az egyesület elnöke. – Jelenleg 96 helyszínről olvasható leírás az adatbázisban. Mint arról az egyesület tájékoztatta szerkesztőségünket, nem csak a helyszínek bemutatását bővítik, most a parkolás kapcsán is frissítettek. – A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel nagyon jó a kapcsolatunk, ők még 2019-ben állították össze a város akadálymentes parkolóinak listáját. Azóta eltelt 5 év, időszerűvé vált a lista frissítése. Így ismét ők készítették el nekünk júliusban azon pécsi parkolóhelyek listáját - térkép formában - melyek akadálymentes felfestéssel rendelkeznek. Fontos kiemelni, hogy az adatbázis minden helyszínről szóló leírásában meg lehet találni az odajutási és a parkolási lehetőségeket is, ez az almenü egyben mutatja meg a pécsi akadálymentes parkolókat – ismertette az elnök. Az egyesületnek mindezek mellett fut egy kampánya is, amelynek lényege, hogy ajánlják az embereknek a közösségi oldalon, hogy látogassanak el Pécsre, és fedezzenek fel például akadálymentes éttermeket, kirándulóhelyeket. Ezzel felhívják arra a figyelmet, hogy Pécs a fogyatékossággal élő turistáknak is jó célpont lehet. Kik parkolhatnak az akadálymentes helyeken? Sokan nem tudják, hogy az akadálymentes parkolóhelyekre nem csak a kerekesszékesek, mozgáskorlátozottak parkolhatnak. Odaállhat bármely fogyatékossággal élő személy (vagy őt szállító jármű) hiszen szüksége lehet segítségre. Gondoljunk csak bele, mennyivel könnyebb egy látássérült embernek, ha egy vendéglátóhely előtt csak kiszáll és bemegy, mintha a parkoló végéből kellene besétálnia az üzletbe a kísérőjével.

A hivatalos akadálymentes parkolót kötelező az aszfalton felfestéssel, s felette egy táblával jelezni. Illetve mindkét oldalon lennie kell sávnak, ami arra szolgál, hogy a személynek legyen helye kiszállni, s elférjen mellette például a kerekesszék.