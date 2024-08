– Hogy néznek ki a mindennapjai?

– Először is van az egyetem. Jövőre lesz 35 éve, hogy elkezdtem a tanítást a Zeneművészeti Intézetben. Hét évig dékán voltam a PTE Művészeti Karon, most pedig tanszékvezető vagyok és karnagyként irányítom az Egyetemi Kórust.

– Most jöttek meg egy távol-keleti vendégszereplésről. Hányadik ázsiai út volt ez?

– Kínában jártunk, ez nekem már 13. alkalom volt, és a két hét során koncerteket adtunk, mesterkurzusokat tartottam karvezetőknek a Kodály-módszerről is a kórus segítségével. Mert hihetetlen az érdeklődésük az európai zenekultúra iránt, amit most tomboló sikerű koncertek is visszaigazoltak. A „kínai kapcsolat” egyébként úgy kezdődött, hogy 2006-ban kint jártunk a kórus­olimpián, ahol aztán aranyérmet szereztünk. Felfigyeltek ránk, és ebből hosszú távú oktatási együttműködés is lett. Itt jegyezném meg, hogy a közismert pécsi üzletember, „Kínai Csabi” rengeteget segített ennek a jó viszonynak a kialakításában és elmélyítésében, napjainkra pedig már külön kínai menedzserem is van, aki szervezi a meghívásaimat. Hozzátenném, hosszú szünet után, mert Kínát a covid óta idén először nyitották meg külföldi kulturális programok előtt.

– Mi a helyzet a többszörös olimpiai bajnok Bartók Béla Férfikarral?

– 1980-óta vezetem a társaságot. Itt több mint negyven­éves jubileumot ünneplünk, és májusban Firenzéből hoztuk el a nemzetközi kórusverseny nagydíját, valamint három különdíjat nyertünk. Most pedig az október 12-i budapesti koncertünkre készülünk, mert azért az nem kis dolog, hogy amatőr kórusunkat a Művészetek Palotájában, a Liszt Ünnep keretében önálló koncertre kérték fel.

– Addig azonban lesz még egy nagyszabású pécsi, villányi esemény!

– Természetesen idén is a házigazdái leszünk az Európai Bordalfesztiválnak, melyet 1993 óta szervezek és szeptember 20–22. között rendezzük meg a 41. nemzetközi találkozónkat.

– Koncertezik még a Szélkiáltó együttes is?

– Mi több, pünkösdkor ünnepeltük a fennállásunk fél évszázados évfordulóját a Széchenyi téren a Kaláka együttessel. Ugyanezt megismételtük Egerben, ahol a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közösen léptünk fel, aztán koncerteztünk július 25-én a Művészetek Völgyében is. Kicsit „lájtosabban” működünk, de azért akad évente 20–30 fellépésünk. Ugyanis volt idő, amikor még 180 volt.