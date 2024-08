Barkóczi Csaba szerdán pécsi sajtótájékoztatóján közölte: a tervezett intézménynek helyszínt biztosító épületben tartott lakossági fórumon „erőteljesen kiütközött”, hogy a környékbeliek részéről továbbra sem múlnak az aggodalmak.

Aláírásgyűjtéssel tiltakoznak

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Kijelenthető, hogy a hajléktalanszálló ott és azon a helyen elutasított

– fogalmazott a nemzeti oldal politikusa, aki megjegyezte: természetesen a szeretetszolgálat számára is biztosítani kell, hogy elvégezhesse karitatív munkáját.

Mint kiemelte, aláírásgyűjtés indul az érintett városrészben azért, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a pécsi önkormányzat kompromisszumos megoldást találjon, annak érdekében, hogy a szeretetszolgálat a lakók által is nagyra becsült misszióját zavartalanul tudja végezni, de távolabb Ispitaalja lakott övezeteitől.

Barkóczi Csaba beszámolt arról is, hogy a környék lakói, mint a városrész megválasztott képviselőjét, a többi között arra kérték fel, hogy segítsen egy lehetséges alternatív helyszín felkutatásában.

A képviselő a közösségi oldalán jelezte: a városrészben élők tiltakozása miatt a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult, annak érdekében, hogy függesszék fel bármilyen típusú engedély kiadását arra vonatkozólag, hogy a Mártírok útján hajléktalanellátással kapcsolatos szociális intézmény létesüljön.

A lakossági kérdésekre kapott intézményvezetői válaszokat ismertető korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a krízisközpont nem egész évben, hanem novembertől áprilisig tartó időszakban működne és abban az időszakban szolgálna éjszakai szállásként hajléktalanoknak, akiknek reggel 8 órakor el kellene hagyniuk az épületet.

A szeretetszolgálat vezetői maximum 20 fő befogadóképességűre tervezik az intézményt, de elmondásuk szerint nem számítanak telt házra. A hajléktalanok nem mehetnének az épületet udvarára, ezért ott közösségi élet egyáltalán nem lenne.

Barkóczi korábban leszögezte: bármennyire is tiszteli egyébként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által végzett széles körű karitatív missziót, ő ebben az ügyben is teljes mértékben az ispitaaljai lakosság pártján áll és csak olyan intézmény létrejöttét tudja támogatni a városrészben, amelyet a környéken élők is elfogadnak.