A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. éléről tavaly nyáron távozott az előző vezérigazgató, Szabó Szilárd, aki a jól fizető, 38 millió forintos jövedelmet hozó pozícióját annak is köszönhette, hogy rendkívül jó kapcsolatot ápolt a Magyar Szocialista Párt pécsi háttérembereivel, pénzügyi köreivel. Szabó családi okokra hivatkozva aztán még a várost is gyorsan elhagyta. Helyére Jedlicska Zsófia került, aki azonban még a beiktatásáról döntő, az emiatt összehívott városi közgyűlésre sem ment el, helyette állítólag szülinapozott valahol. Jedlicska azóta sem számolt be terveiről, ám a PVH ügyeit közelről ismerő forrásunk szerint régi „matávosok" köre erősödött meg a cégnél, akik aztán a pécsi egyetemnél is helyet, állást kaptak korábban.

Nem akartak rossz hírt a csarnoknak

Forrásunktól megtudtuk, az új pécsi vásárcsarnok kapcsán több műszaki problémát is felvetettek már, de nem akartak ezeknek nagyobb hírverést adni, mert nem szerették volna az épülettel kapcsolatos híreket negatív irányba terelni. Az átadás óta eltelt két esztendő azonban bőven elegendő idő lett volna arra, hogy ezeket a bosszantó problémákat kijavítsák. A csarnok működésére rálátó forrásunk elmondta, hogy azért nincs mód kinyitni például az éjszakai hűtéshez az épület ablakait, mert azokon nincsen védőrács, ami megakadályozná a galambok berepülését az eladótérbe.

Bosszantó ügyek, de megoldás nincs

Szintén bosszantó, hogy egyes ajtókat nem szereltek fel visszahúzó szerkezettel, így ha azokat 90 fokig tárják ki a vásárlók, akkor nyitva is maradnak, ami viszont a téli, hidegebb időszakban nemcsak kellemetlen, hanem az üzemeltetési költségeket is megdobja. Másutt pedig az áruszállítást nem könnyítik meg azzal, hogy egy egyszerű, mozgásérzékelős szerkezetet beépítsenek az ottani nyílászáróba. Forrásunk szerint az őrzéssel is vannak problémák, hiszen elmondása szerint a vásárcsarnokban két biztonsági őr teljesít szolgálatot, ám az egyiknek a raktárnál található emelőgépnél kell lennie, mivel feladatuk ennek a gépnek a kezelése is. Csakhogy előfordul olyan időszak is, amikor csak egyetlen őr van, amikor viszont neki is az emelőnél kell lennie, így valójában a csarnokban nem teljesít szolgálatot őr. Egyébként pedig az intézkedések idején szükség van mindkettejük jelenlétére, hiszen tanúként kell helyt állniuk egy-egy ügyben – mondta forrásunk.