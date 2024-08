Együttműködés 1 órája

Állatvédelmi szakjogászképzést indít a PTE és az Állatorvostudományi Egyetem

Az európai viszonylatban is egyedülálló Nemzetközi fenntartható állatvédelmi szakjogászképzés közös indításáról is szóló együttműködési megállapodást Prof. Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és Prof. Dr. Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese írta alá augusztus 27-én az Állatorvostudományi Egyetemen, Budapesten – számolt be róla az Univ Pécs.

Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) között létrejött együttműködési keretmegállapodás célja, hogy a két intézmény közösen támogassa egymás szakmai, oktatási és tudományos munkáját, különös tekintettel az állatvédelem területére. A megállapodás értelmében a felek közös projekteken és pályázatokon dolgoznak majd együtt, amelyek a hallgatók, oktatók és kutatók szakmai kompetenciáinak bővítését, valamint a kutatási tevékenységek elősegítését szolgálják. Az együttműködés kiterjed továbbá szakmai továbbképzések, tudományos konferenciák szervezésére, valamint közös graduális, posztgraduális képzések indítására és tananyagfejlesztésre.

