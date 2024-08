Hamarosan kezdődik az új tanév, a szükséges füzeteket, írószereket sokan ezekben a napokban szerzik be. A fogyasztóvédelmi hatóság tanácsai szerint vásárlás előtt mindig érdemes tájékozódni az üzletek kínálatáról, a forgalmazott termékek minőségéről és azok áráról. A tapasztalat szerint a márkás termékek esetében a jó minőség általában drágább, de a használat során megtérülhet a befektetés, hiszen egy magasabb árú vízfesték, tempera vagy színesceruza általában kiadósabb, szebben fed és hosszabb ideig, akár évekig is használható. A fogyasztóvédők arra is felhívják a figyelmet, hogy szaküzletekben, webáruházakban az első osztályos gyerekek számára gyakran állítanak össze kedvezményes iskolakezdési tanszercsomagokat, amelyek megkönnyítik az iskolakezdés előtti bevásárlást.