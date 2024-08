Éjszakai látványetetések, állatbemutatók, foglalkozások és játékok is várják az érdeklődőket a Pécsi Állatkert és Akvárium-terráriumban az Állatkertek Éjszakáján. Az intézménynél mindig az állatoké a főszerep, de most az éj leple alatt csodálhatjuk meg őket. Olyan oldalait, viselkedéseit figyelhetjük meg a Pécs Zoo lakóinak, amelyet csak ritkán láthatunk.

Az éjszaka legjobban várt programjai, ahogy az előző években is, a látványetetések. Ezen a napon a délelőtti és kora délutáni etetések elmaradnak, helyette este figyelhetők meg az állatok táplálkozási szokásai. Délután 6 órakor a látogatók fóka és maki etetést láthatnak, majd fél 7-kor a rozsomákokét, 7 órakor a pumáét és a leopárdét, fél 8-kor a krokodilokét, 8 órakor a medvéét, fél 9-kor a hiénáét, 9 órakor a vízilóét, míg fél 10-kor az oroszlánokét.

Mindezek mellett több élménydús programmal is készülnek az állatkertben. A Fóka lelátónál délután 6 és 8 óra között a Pécsi Tudományegyetem munkatársai várják a látogatókat játékokkal és meglepetésekkel. A nap folyamán kézműveskedhetnek is az érdeklődők, valamint a SárgaKocka Egyesület társasjátékokkal is készül minden korosztálynak.

Este 7 órakor a Vadászház és Közösségi térbe a Duna-Dráva Nemzeti Park költözik, ahol Laczik Dénes az éjszakai erdő ízeltlábúinak varázslatos világáról tart bemutatót, valamint lehetőség lesz rovarászásra is. A Tigris háza 8 órakor interaktív kísérleteknek ad otthont, szintén ekkortól három helyszínen fényfestésnek lehetnek szemtanúi az érdeklődők.

A Szabadtéri színpadon este fél 9 és fél 11 között a csillagos égbolt titkait fedezhetik fel a résztvevők, majd az eseményre az i-re a pontot a 10 órai tűzzsonglőr bemutató teszi, amelynek a Csimpánz kifutó ad otthont.

További részletek a pecszoo.hu oldalon olvashatók.