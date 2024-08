Az ügyintézés egyszerű, és megéri szabályszerűen bejelenteni az alkalmi és idénymunkát is, hiszen aki ezt elmulasztja, az augusztus 1-től egymillió helyett már kétmillió forintos bírságot kockáztat alkalmazottanként. Az ilyen súlyos szabálytalanságot elkövető munkáltató mindezek mellett két évre felkerül a NAV illegális foglalkoztatók szégyenlistájára, és két évig nem kaphat semmilyen költségvetési támogatást. Szintén két évre az adózói besorolása kockázatos minősítésű lesz. A kivások még ennél is többet kockáztatnak a bejelentés elmulasztásával, mert elveszítik kedvező adózási módozatukat, és 24 hónapig nem is kerülhetnek vissza a kisvállalati adót választók népes táborába.

Ha egy munkáltatónak alkalomszerűen több munkaerőre van szüksége, akkor erre az átmeneti létszámnövelésre jelenthet megoldást az egyszerűsített foglalkoztatás. Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvetően kétféle munka lehet: mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka, illetve alkalmi munka, mely utóbbinak speciális változata a filmipari statiszta foglalkoztatása.