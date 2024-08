Nagyot lépnének előre

Ugyanakkor a legnagyobb centenáriumi álomnak, a komplex sportfejlesztésnek a megvalósítására évek óta várnak; az utóbbi időszakban csak a félkész épületek, lelátók mutatták meg azt, hogy milyen komoly célokat fogalmaztak meg évekkel ezelőtt. A centenáriumi sportinfrastruktúra fejlesztés része volt egy NB II.-es labdarúgómeccsek megrendezésére alkalmas focipálya építése világítással, amelyhez 800 fős fedett lelátó is társult. Ezek mellett két műfüves edzőpálya, valamint egy négy részből álló dzsúdó és ökölvívó-, futsalterem, atlétika és futófolyosó munkacsarnok-komplexum megépítése is a célok között szerepelt. Ezen munkacsarnok vendégszurkolói vizesblokkal, mobil lelátóval épült volna meg a tervek szerint. A teljes projektben persze parkolóépítés, kiszolgáló közművek létesítése is szerepelt, illetve két műfüves kispályás focipálya is.

Elindult, de megállt

Az évekkel korábban előkészített fejlesztés 2021 tavaszán ugyan gőzerővel elindult, aztán már erősen döcögött, végül 2023 márciusában leálltak a munkák, amit a szomszédos országban kitört háború okozta építőipari áremelkedés is sújtott. A kivitelezővel szerződést bontott a PVSK, a generálkivitelező cég, a B Build & Trade Kft. pedig felszámolás alá került.

Esély a befejezésre

A több milliárdos projekt készültségi fokát mindössze 38 százalékban állapították meg, innen kell valahogyan előrelépni, hiszen rengeteg gyermek, fiatal, sportoló, valamint a szülők is várják, hogy sikerüljön a történet végére pontot tenni. A befejezésre most úgy tűnik esély mutatkozik, a Közbeszerzési Értesítőben ugyanis pénteken megjelent a felhívás a munkálatok folytatására.