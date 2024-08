Korábban beszámoltunk már arról, hogy több nyertes pályázattal is büszkélkedhet Sellye. A projektek közül jelenleg is több a kivitelezési fázisában van. Így például a sellyei Kispark és környezete is megújul, az önkormányzati hivatal épületenergetikai fejlesztései is folyamatban van. A Sellye Városi Termálfürdő előtti terület, új funkciót kap, valamint új szabadidőparkot kap a lakosság a Carolina tér felújításával.