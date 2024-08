A nyári bizottsági üléseken a baloldali koalíció vagy olyan tartalmú előterjesztéseket tárgyal meg, amelyek kevésbé fontosak, vagy éppen komolyabbak uborkaszezont, a kisebb médiafigyelmet kihasználva igyekeznek rázósabb ügyeket áttolni. A pécsi önkormányzati lakások kiutalása körüli anomáliák, és a vesztegetés elfogadásra miatt folyamatban lévő nyomozás miatt nem kizárt, hogy a bérlakások felújításával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalását is inkább nyár közepére időzítették.

Bérlakások: egy fél lakás árába kerül a felújítás

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW

A terület felelőse, Nyőgéri Lajos baloldali alpolgármester által jegyzett előterjesztésben is az szerepel, hogy tavaly év végén azt célozták meg, hogy 35 lakhatatlan önkormányzati lakást újítanak fel 200 millió forintból. Ehhez képest nem sokkal később már csak 20 lakásról beszéltek, ami végül tovább apadt 17 ingatlanra.

Ezekkel kapcsolatban azt jegyzik meg, hogy az önkormányzat a Pécsi Ellátó Központtal közösen összegyűjtötte azokat a lakásokat, melynek felújítása nem gazdaságtalan és azzal a közbeszerzésen nyertes, fővárosi vállalkozó a szerződés időtartama alatt elkészül. A 17 ingatlan többsége Kertvárosban található panelházakban, néhány van a belvárosban és Uránvárosban.

12 millió egy lakásra: sok vagy kevés?

Egy-egy ingatlanra nagyjából 12 millió forint jut, a pontos részletek nélkül nehéz megítélni, hogy ez reális összeg vagy sem: ha egyenként egy millió forintot költenek az elektromos hálózatra, a vízvezetékek cseréjére, az új fürdőszobára, a festésre, a gépesített konyhabútorra és beépített bútorokra, a burkolatokra, akkor ezek összesen úgy 7 millió forintot tesznek ki. Ha még nyílászárókat is cserélik, akkor az tovább 3-4 millió forint is lehet. Mindenesetre nagyjából két felújítás árából már használható, beköltözhető otthont is lehet vásárolni Pécsen.

Nyomoznak a bérlakások kiutalása körül

Az is tény, hogy mivel a pécsi önkormányzatnál éppen a bérlakások kiutalása körüli anomáliák, vesztegetés elfogadása miatt nyomozás zajlik, és információink szerint az ügyészség a gazdasági területet is vizsgálhatja, felmerülhet a kérdés a pécsiekben: a későbbiekben vajon kik kaphatják meg ezeket a több millióból felújított otthonokat?