Miután négy városi cég esetében rendelnének meg biztosítási szolgáltatásokat 12 részben a pécsi baloldali városvezetés utolsó hónapjaiban, most újabb nagyszabású biztosítási ügyletet indítottak el. A közbeszerzési értesítőben jelent meg, hogy vagyon- és felelősségbiztosításra, utas- és balesetbiztosításra, valamint gépjárművek esetében CASCO-ra kér ajánlatot a pécsi önkormányzat. A biztosítási érték közel 112 milliárdos, hiszen az önkormányzat, valamint az intézményei tulajdonában, kezelésében lévő épületek, gépek, berendezések, készletek és informatikai eszközök érteke ekkora lehet.

Biztosítás: 112 milliárdos vagyonra indították el az eljárást

A biztosítást egyébként két évre kötnék meg jövő év elejétől kezdődően, holott idén októbertől már biztosan más összetételű közgyűlés irányítja majd a várost, miután a másokat mindeddig lenyomó baloldali koalíció elvesztette a többségét a júniusi választáson.

Más biztosítás is fontos volt

Megírtuk, nemrég tették közzé azt a felhívást is a baloldali önkormányzat részéről, amelynek keretében a Biokom, a Dél-Kom, a Tüke Busz és a Pécsi Vagyonhasznosító számára különböző biztosításokat – vagyonbiztosítást, felelősségbiztosítást, csoportos élet- és balesetbiztosítást, munkavállalói felelősségbiztosítást – rendelnének meg a nyertestől. A biztosítás ugyanakkor exkluzív helyszínekre is jó lehet például a Pécsi Vagyonhasznosító elitvezetőinek, amivel a Maldív-szigetekre, Dubaiba, Tajvanba, vagy egy afrikai oroszlánvadászatra is mehetnek majd.

Gyorsan még ezt is

Beszámoltunk arról is, hogy pécsi önkormányzat költségvetési és gazdasági bizottságának nyári ülésén a baloldali többség által megszavazott előterjesztés szerint várhatóan több mint 10 millió forintot fog költeni a pécsi önkormányzat a tavaly év végétől mostanáig tartó időszak pénzügyi átvilágítására – csakhogy egyetlen pécsi céget sem találtak érdemesnek arra, hogy legalább meghívják őket ajánlattételre.

Barkóczi Csaba fideszes képviselő nehezményezte, az ősszel leköszönő baloldali városatyák ragaszkodtak hozzá, hogy kizárólag a már megjelölt budapesti céges kör bevonásával kerüljön még október előtt lebonyolításra és kifizetésre a megbízás. Szerinte felvetődik a kérdés, hogy vajon miért ilyen sürgős ez.

Talán a megismételt szeptemberi kertvárosi választást akarják így finanszírozni Péterffyék?

tette fel a kérdést Barkóczi Csaba a közösségi oldalán.