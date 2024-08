Bank László, akit – mint lapunk is beszámolt róla - januárban rangos szakmai elismeréssel tüntettek ki, úgy fogalmazott: „hírlevelünket 2008-ban indítottuk be azzal a céllal, hogy tájékoztatást adjunk természetvédelmi munkánk eredményeiről, és szélesebb körben is ismertté tegyük azokat a problémákat, melyek megoldásán fáradozunk”.

„Úgy érezzük, az alapvető célkitűzéseink teljesültek. Persze, akiket kritikával illettünk, azoktól kaptunk hideget-meleget, perekkel is fenyegettek bennünket, de ez nem tántorított el bennünket attól, hogy a természet érdekeit továbbra is határozottan képviseljük” – tette hozzá megjegyezve, hogy időnként azért kaptak dicséretet is.

Bank László megfogalmazása szerint a mai kor szelleme talán más megközelítést, másféle szerkesztést, másféle tartalmat és formát kíván, ezért ideje átadni a stafétabotot a fiatalabb generációnak.

Mint közölte, még nem lehet tudni, hogyan folytatják tovább, milyen formában és tartalommal készülnek a későbbi hírlevelek, azonban arra kérte olvasóit, hogy fogadják szeretettel az újabb próbálkozásainkat is.