Idén a több éves átlagnál 2-3 héttel előbb érett a dinnye, korábban nem is nagyon volt rá példa, hogy június 20-a körül már megjelent a piacon a hazai. Idén azonban az időjárás kegyes volt a termelőkhöz, a tavaszi időszakban volt elég napfény és kellő mennyiségű csapadék is, mely a növény fejlődéséhez elengedhetetlen. A dinnyével kapcsolatban régebben azt tartották, hogy Lőrinc napja (augusztus 10.) után már nem jó, „lőrinces” lesz. Ez ma már nem igaz, az augusztusi Lőrinc-nap után is vásárolhatunk még ízletes dinnyéket. Sőt, a korábbi években még a szeptember 5-i Lőrinc napig is bőven kitartott a dinnye. Idén ekkor már csak elvétve kaphatunk majd a gyümölcsből.

Hamarosan lecseng a dinnye szezon

Volt egy időszak, amikor nagyon alacsonyan volt a dinnye ára, ez Baranyában is érezhető volt, főleg a nagybani értékesítők érezték meg. Rittlinger József, a NAK Baranya Vármegyei elnöke egy augusztus eleji, dinnyepromóciós rendezvényen ismertette, hogy a baranyai dinnyetermelők elégedettek lehetnek mind a minőséggel mind a mennyiséggel. Sok volt a napsütéses óra, jelentős eső-jégeső nem volt, ami veszélyeztette volna a termést. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy egy kicsit előbb véget ér az idei dinnyeszezon, mint azt a termelők (és a fogyasztók) szerették volna. Ennek oka a nagy meleg, a szárazság. Előfordulhat ugyanis, hogy az öntözés ellenére is vannak olyan talajfoltok a területeken, ahol megszakad a dinnye gyökere.

A vásárcsarnokban még van dinnye

Szin József gerdei termelőt a Pécsi Vásárcsarnokba járóknak nem kell bemutatni. Sokan kedvelik, keresik a görög- és sárgadinnyéit már a szezon kezdete előtt. Nála még jelenleg is bőven van dinnye, s mint mondta, a legkésőbbi kiültetésű sárgadinnye is még javában terem, gyönyörű zöld indái vannak.

– Ezen a héten és a következő héten nálunk még nagy valószínűséggel kapható lesz görög- és sárgadinnye is. Korábban kezdődött a szezon és korábban is lesz vége. A szárazság valóban érezhető volt, több eső kellett volna a vége felé. A gazdák nem bírtak olyan ütemben, gyakorisággal öntözni, ahogy arra szükség lett volna. Ennek ellenére összességében jónak ítélem a szezont

– fogalmazott az őstermelő.