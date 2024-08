Egy mázsa nehéz is lehetett az a disznó, amelyet egy darabig állítólag etetgettek a Pécsi Közterület-felügyelet munkatársai – ez derült ki abból a birtokunkba került hangfelvételből, amelyen az egyik felügyelő beszél történetről. A sztori szerint hónapokkal ezelőtt állampolgári bejelentésre fogtak be egy sertést a közteresek, akik amúgy általában kóbor kutyákat, vagy macskákat szoktak közterületekről elvenni, de előfordult már olyan is, hogy rókát szállítottak el az óvoda udvarából.

A történet – ami masszív pletykaként tartja magát – szerint a sertést az egyik felügyelő szerette volna gondozni, ám azért jelentkezett az egyik baloldali önkormányzati képviselő. A történet kapcsán az első információink még arról szóltak, hogy az eset néhány napja lehetett, de kiderült, hogy hónapokkal ezelőtti sztoriról lehet inkább szó. Igyekeztünk pontosabb információkhoz jutni a Pécsi Közterület-felügyelet vezetőjénél, Schrancz Richárdnál, akinél először a néhány nappal ezelőtti verzió kapcsán érdeklődtünk, de írásos megkeresésünkre azonban nem reagált, mobiltelefonját sem vette fel, végül a közteresek irodájában értük utol telefonon. Ekkor zavaros magyarázkodással valamilyen jogszabályra, rendeletre hivatkozott, hogy miért nem hajlandó válaszolni, majd pedig letagadta, hogy ilyesmi előfordult volna. Schrancz Richárd egyébként mindeddig egyetlen megkeresésünkre sem reagált, telefonbeszélgetésünk során most is Barabás Béla és Marton Ferenc városházi baloldali propagandistákhoz akart irányítani.

Feljelentésnek ezt kell tartalmaznia

A beszélgetés után jutott csak el hozzánk azonban az említett hangfelvétel, amelyen megnevezik az egyik önkormányzati képviselőt, aki állítólag elvitte végül az állatot, illetve a felvételen az egyik felügyelő neve is előkerül, aki etette az állatot. Mivel a történet több szempontból is aggályos – ha valóban ez megtörténhetett Pécsen –, ezért a rendőrséghez fordultuk, hogy tudnak-e az esetről, és hivatalból indítanak-e eljárást. A rendőrség azonban közölte, hogy a megadott időben és a leírt körülmények alapján rendőrségi eljárást vagy intézkedést nem tudtak beazonosítani.