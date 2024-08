Az elismerést augusztus 11-én, a Sellye Városnapok keretében adták át a sportolónak. Az eseményen ismertették a focista életútját, karrierjének főbb momentumait.

Dibusz Dénesnek Nagy Attila polgármester gratulált

Fotó: Nagy Attila

A méltatásban kiemelték: „Dibusz Dénes 1990. november 16-án született Pécsett. Kisgyermekkorában kezdett el a sporttal ismerkedni Sellyén, de ekkoriban még a labdarúgás mellett a kézilabda is nagyon közel állt a szívéhez. Fiatalon kellett döntenie melyik utat adja fel a másikért cserébe, de mára már egyértelművé vált, hogy az akkor meghozott döntés tökéletesnek bizonyult. A tehetség, a küzdeni akarás már ereiben csörgedezett, ami korán feltűnt edzőinek, és 7 éves korától szülei napi rendszerességgel Pécsre vitték edzésekre a Mecsek Góliáthoz. Ez a feszített tempó azonban egy másodpercig sem ment a tanulás rovására. Dénes kitűnő eredménnyel végezte általános iskolai tanulmányait, majd 2003-ban Pécsre, a Janus Pannonius Gimnáziumba nyert felvételt.”

Mint elhangzott, a PMFC-nél hamar felfedezték a benne rejlő elhivatottságot és tehetséget, ezért edzői amiben tudták, maximálisan segítették sportkarrierje kibontakozását, így az utánpótlás korosztályokat végigjárva mutatkozhatott be a felnőttek között. Egy rövid barcsi kitérő után visszatérve Pécsre szinte azonnal első számú kapusként számoltak vele. Itt eltöltött évei alatt édesapja útját követve közgazdász diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen, kereskedelem és marketing szakon. A folyamatosan kiegyensúlyozott, jó teljesítményének köszönhetően felkeltette Magyarország legnagyobb múltú klubjának is a figyelmét és 2014 telén a Ferencvároshoz igazolt. A világ legjobb játékosai ellen is bizonyíthatott már.

Dibusz Dénes Sellyén, az elismeréssel

Fotó: Nagy Attila

„7-szeres magyar bajnoknak, 4-szeres Magyar Kupa, 1-szeres Ligakupa, illetve 2-szeres Szuperkupa győztesnek mondhatja magát itthon a legmagasabb szinten. 2014-ben a magyar válogatottban is debütálhatott egy Feröer-szigetek elleni győztes mérkőzésen. Azóta a címeres mezt összesen 36 alkalommal viselhette már.” – hangzott el karrierjével kapcsolatban.

Összegezve: „Kitartása, küzdőszelleme, sportolói és civil élete sokak számára lett követendő példa. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk, további életéhez, munkájához sok erőt, jó egészséget kívánunk Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a város lakói nevében.”