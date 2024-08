A befuccsolt félmilliárdos tender kapcsán a pécsi városháza szakértői is súlyos kritikát kaptak. Mondván az önkormányzat, mint "ajánlatkérő nem hagyhatja figyelmen kívül a saját előírásait". A Döntőbizottság arra is kitért, hogy a törvény szerint az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő nevében eljáróknak "együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel". A Döntőbizottság szerint viszont az ügyben nem állapítható meg, hogy a Vodafone ajánlatát "pénzügyi szakértelemmel is megvizsgálta" volna az önkormányzat. Hozzátette a hatóság, hogy az önkormányzat például a telefonos társaság árindokolását "nem mérlegelte, nem elemezte, nem értelmezte".