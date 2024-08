Július 1-től a palackvisszaváltás során a kapott betétdíjat jótékony célokra is lehet fordítani. A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány is regisztrált a MOHU felületén, tehát a visszaváltási helyek automatáinál, aki nem a saját maga számára kéri a betétdíjat, azt már felajánlhatja természetvédelmi munkájuk támogatására, valamint a Szigetvári Madármentő Állomás működésére is – derül ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírleveléből.

Csupán annyi a teendő, hogy a fenti QR-kódot kell elmenteni az okostelefonra. A visszaváltás során ezt a kódot kell beolvastatni az automatába, és az alapítvány számláján azonnal megjelenik az összeg.

Amire ügyelni kell:

Többféle automata is van. A beépített automatáknál először a kódot kell beolvastatni, mert a palackok behelyezése után erre már nincs lehetőség. A szabadon álló automatáknál viszont fordított a sorrend, először a palackokat kell berakni, s ha ezzel végeztünk, a kijelzőn a kifizetésre kattintva a QR-kód lehetőséget kell választani, majd ezután kell beolvastatni a kódot. Mindkét esetben érdemes emelni a telefon kijelzőjének fényerejét a beolvasás idejére, mert előfordulhat, hogy az automata a csipogás után kiírja, hogy a kód érvénytelen. Ilyenkor újra kell próbálkozni, és kicsit játszani kell a telefonnal, hogy az automata rendesen érzékelje a kódot. A rendszer még nem tökéletes, de kis odafigyeléssel megoldható a jótékonykodás. Sok kicsi sokra megy!