Mint ahogy arról a város honlapján is beszámoltak, a meccs előtt dr. Vass Péter polgármester mond beszédet, majd dr. Rosner Zsolt plébános celebrál egy imát az elhunyt sportolók lelki üdvéért. Az öltöző felőli oldalon pedig kialakítanak egy emlékfalat, ahol le lehet róni a kegyeletet, a falon lehetőség lesz akár fényképek vagy szöveges felsorolások elhelyezésére is. Az ima végeztével pedig lehetőség lesz ezen a helyszínen az emlékgyertyák meggyújtására is.