Szűkebb környezetünkben is bőven találni sok gyönyörű vidéket, amit a turisták szeretnek is bakanccsal a lábukon bejárni. Ők biztosan találkoztak már olyan gyönyörű kulcsosházzal vagy kilátóval, amik több figyelmet érdemelnének. Éppen ezért az Aktív Kalandor idén is keresi a jelölteket augusztus 31-ig, melyik magyarországi hely érdemli ki idén az Év Kilátója és az Év Kulcsosháza díjat.

Az Év Kilátója és az Év Kulcsosháza díjakat már ötödik éve osztják. Képen a Zengő kilátó

Fotó: Laufer László

Szerencsés helyzetben vagyunk, hisz páratlan természeti környezet vesz körbe minket, elég csak a vármegyénket körbehatároló folyókra gondolni, de a Mecsek panorámája is könnyen elkápráztat mindenkit. Hegységeink remek lehetőséget nyitnak arra, hogy körbesétáljuk a hegyeket, meglátogassuk a Zengőt különféle turista útvonalakon keresztül. Aki pedig megpihenne, annak kiváló pihenési lehetőséget nyújtanak az erdei kulcsosházak, tóparti házikók.

A beküldött jelölteket a szakmai zsűri bizonyos kritériumok alapján szűri. Ezután a legjobb tíz-tíz jelölt közül lehet szavazni az Aktív Kalandor Facebook oldalán szeptember 23 és október 2 között.

Vidékünkből is kikerülhet az Év Kilátója és az Év Kulcsosháza díj nyertese

A Pécsre érkezők a Mecseken kitüremkedő tévétoronnyal találkozhatnak, onnan pedig gyönyörű a kilátás a városra és az egész Mecsekre. A hegység legmagasabb pontja a Zengő, ahonnan szintén csodálatos képet kapunk a vidékünk domborzatáról. Ehhez a kilátóhoz izgalmas túraútvonalak vezetnek. A Villányi-hegység szőlőbirtokaira néző Templom-hegyi kilátó is egyedi élményt nyújt, túránkat pedig a közeli borbirtokokon megkoronázhatjuk. Az újabb építésű kilátók közül az alsómocsoládit érdemes megemlíteni. A fa szerkezetű, 18 méter magas építményről a környező domborzat látványa a helyi tóval válik színesebbé. A Zselic dombjait a Hollófészek kilátóról tökéletesen láthatjuk Bakócán. Egy éves sincsen a hely, megérdemli a figyelmet.

A kulcsosházak közül a kiírásnak megfelelően nem nevezhetjük a csodás Gyopár Kulcsosházat, mivel az előző év legjobb tíz kulcsosházába tartozott. Bőven tudunk még jelölni, hisz a Mecsek tele van erdei szálláshelyekkel. Az Orfűi-tó partján lévő faházakat érdemes megemlíteni, a vízre nyíló panorámája csodás élményt nyújthat. A Bakonya Vendégház a Mecsek nyugati részén található, de említésre méltó a Réka-kunyhó is, ami talán a Kelet-Mecsek legszebb kulcsosháza.