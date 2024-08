A hadijátékok a rendezvény elmaradhatatlan részét képezik, a Zrínyi téren és a várban is lesznek programok. Például: az óváros eleste, a vár védelme, ünnepi jelentéstétel, Szigetvár ostroma. Szeptember 8-án pedig a hagyományőrzők jóvoltából a tábori élet is megelevenedik. A Zrínyi Napok keretében modern katonai programok szombaton és vasárnap is lesznek. Előadásokkal, fegyver- és gépjármű bemutatókkal, toborzó sátorral, grippen szimulátorral, interaktív foglalkozásokkal várnak. A délutáni és esti koncertek is minden évben nagyon népszerűek. Idén a helyi művészek, egyesületek mellett fellép a Punnany Massif is.

A szombati nap a gasztronómiáról is szól majd, ekkor rendezik Zrínyi Napok Bográcsmesterei címmel a szabadtűzön készült ételek főzőversenyét. A szervezők várják amatőrcsapatok, baráti társaságok, egyesületek, önkormányzatok jelentkezését, akik vállalják egy tradicionális étel elkészítését. Többek között ezekből az ételekből lehet választani: turbéki malackörömleves csülkös betéttel, csülkös bableves, gombás burgonyaleves, húsos savanyított répa, vörösboros pincepörkölt. Nevezni augusztus 5-én, 12 óráig lehet. További információk a város hivatalos oldalán, illetve a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület közösségi oldalán kaphatóak.