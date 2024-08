Idén immár nyolcadik alkalommal tartják meg a fesztivált, melyről elmondható, hogy évről évre egyre népszerűbb. Az Akadálymentes Turizmus Napján, az orfűi nagytónál mindenki jól érezheti magát fogyatékossággal élőként és épként, gyerekként és felnőttként egyaránt. S aki még eddig nem tudta, most felfedezheti, hogy a sérült társaink ugyanolyan emberek mint az épek, s hogy tudunk egymásnak segíteni.

A fogyatékossággal élők is teljes egésznek érezhetik magukat!

Fotó: Halfpoint

A rendezvényhelyszíneken az idei évben is élmény-, sport-, kulturális- és gasztroprogramokkal készülnek. Mint arról az esemény közösségi oldalán is beszámoltak, idén is találkozhatunk majd a Junge Spatzen nevű, sváb fiatalok alkotta zenekarral, az eseményre látogat M6 Country Band is, valamint a gyerekek által igazán kedvelt Lakatos Norbert vak lufis idén is ott lesz Orfűn. Biztosan lesz még kézműves játszóház is, ahol a fogyatékossággal élők és az ép látogatók is alkothatnak. Nemes László Hangoló is nagy eséllyel műsort ad, a gyerekek nagy örömére.