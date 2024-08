Június 29-én Drávaszabolcsban rendezett Hátsó füves futballmentő túrán ismerkedhettünk meg Alsószentmártont képviselő futballközösséggel. Gyurka Zsolt évek óta vezeti a Szent Márton Caritas Alapítványt, ahol fontos szerepet tölt be a sport az alsószentmártoni gyermekek körében. A vezető amatőr focista, így könnyen belecsempészheti a tanoda mindennapjaiba a futballt és a csapatsportokat. A tanoda életében természetes, hogy sportágak sokaságával ismerkedhetnek meg a gyerekek. Nevelés, az életre való tanítás szempontjából a sokszínűség elhanyagolhatatlan, ha egy pedagógus a csapatban való együttműködésről, egymás elfogadásáról szeretne példát mutatni.

A futball közösséget teremt

Fotó: Löffler Péter

A csapatsportok közül a futballnak van a legnagyobb ereje

Gyurka Zsolt vezetésével a környező települések focicsapatai ellen mérkőzött meg a tanoda gárdája. 2014-től egy tanodák közötti bajnokságban szerepeltek, ami egészen a pandémiáig élt majdnem hét éven keresztül. Ezután a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programjához csatlakoztak, ahol a vármegye amatőr csapatai ellen mérték össze tudásukat kispályán. Viszont az itt elinduló srácok szerették volna nagypályán is megmutatni tudásukat. Keresték a lehetőségeket, 2022-ben például sikerült egy edzőmérkőzést leszervezni az orfűi csapat ellen. Ennek Gyurka Zsolt is és az alsószentmártoni fiatalok is nagyon megörültek.

Remek lehetőséget nyújtott nekik a Hátsó füves futballmentő túra drávaszabolcsi állomása. A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága megkereste a tanodavezető sportbarátot, lenne-e kedvük kiállni a házigazdák ellen. Elfogadták a felkérést, majd egyre több fiatal csatlakozott a csapathoz. Lelkesen készültek a mérkőzésre, aminek meg is lett az eredménye, győztek 2-1 arányban. Gondolhatná mindenki, ez a lendület vezetheti őket abba az irányba, hogy indítsanak egy nagypályás futballcsapatot a vármegyei bajnokságban.

Nehéz megteremteni a lehetőségeket a falvakban

Gyurka Zsolt nem kertelt válaszában, szerinte jelenleg lehetetlen egy kisebb település számára az, hogy a vármegyei bajnokságban önerőből elindítson egy csapatot. Nehéz rendszeresíteni az edzéseket és a folyamatos utazást, valamint a játékosok sem tudnának rendelkezésre állni minden héten. Alsószentmártonon pálya sincsen, így bérelni kell „otthont". A számítások alapján 3 millió forintra lenne szükség a projekthez, ám az önkormányzatnak nincsen erre kerete. Így még marad az alkalmi nagypályás futball, aminek azért van pozitív hozadéka. A Felzárkózó települések program keretén belül egy kisebb méretű rekortán pályát tudtak kialakítani, amit előszeretettel használ az ifjúság. Gyurka Zsolt pedig arra rendkívül büszke, hogy az alsószentmártoni lakosság fiataljai között a legfőbb szórakozási forma a foci lett.