Mi a különbség a gírosz és a kebab között?

Örök érvényű a kérdés, amire kevesen tudják a választ. Több forrás is megerősíti, hogy van különbség a két étel között, de nem véletlenül keverik a kettőt. Forgó sült - mindkettő kifejezésnek ez a jelentése, csak más-más nyelven.

A kebab (pontosabban a döner kebab) török eredetű étel, amit hagyományosan bárányból készítenek. Függőlegesen sütik a húst, amit közben folyamatosan forgatnak. Különböző köretekkel tálon, pitában vagy dürümbe tekerve szolgálják fel. A pitaszendvicsbe kerülő szószok és zöldségek különbözőek lehetnek, általában paradicsom, saláta, káposzta, hagyma és uborka alkotja.

A gírosz Görögországból származik, és a hús a legnagyobb különbség a kebabhoz képest. Lehetséges variáció lehet a sertés, csirke, marha, borjú és birka is. A fűszerezésben hasonlíthat a kebabhoz, viszont a húsokhoz más-más keverék passzol. A görög tzatziki kerül legtöbbször szószként a tetejére, és sült krumplival is megtöltik a pitát.

Milyen lehetőségeink vannak a belvárosban?

Azért is fontos tudni a különbséget a két étel között, mert nem mindegy, kebaboshoz vagy gíroszoshoz térünk be. Viszont ne lepődjünk meg azon se, ha a kért finomságok hasonlítanak egymáshoz. Ennek tudatában kezdtünk el érdeklődni, melyik lehet a legjobb gíroszos (hívjuk őket így) a belvárosban. Cikkünk írásakor a Stavros Gyros&Souvlaki és a Kalifa Gyros kapta a Google-értékelések során a legmagasabb pontot. Több portál és saját vélemény szerint a legjobb gíroszt a Stavrosban kaphatjuk, ám sajnos technikai okokból nem tudtuk most kipróbálni. Helyette elmentünk néhány helyre, és ettünk egy jót.

A Kalifát viszont kipróbáltuk, ahol egy teljesen alap gíroszt ettünk. A korrekt és gyors kiszolgálás mellett egy kellemesen megpirított szendvicset kaptunk, amit bátran fogyaszthattunk sétálva is, nem esett szét, nem lett szósszal eláztatva a tészta. A hely hátránya, hogy nem lehet beülni, csak elvitelre lehet kérni.

A belvárosban keringve a Repeta gíroszát próbáltuk még ki, ami a kínálatát tekintve jelenleg nem klasszikus gíroszozó. Itt már meggyűlt a bajunk az eláztatott pitatésztával, de akinek van ideje leülni egy asztalhoz, egy igazán kellemes, szaftos ételt tud elfogyasztani.