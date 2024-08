Nem csak Baranyából, az ország minden pontjáról, de még külföldről is rengetegen érkeznek a harkányi fürdőbe. A víz gyógyhatása sokaknak segített és segít napjainkban is. Több történet is kering arról, hogyan leltek rá a kincsre.

A harkányi gyógyvíz páratlan

Fotó: Löffler Péter

Az ördög dobbantott, a területre a gyógyvíz tört fel

Harkány környékén élőknek nem kell bemutatni, ki is Harka. A helybéliektől származó monda egyik főszereplője, akibe beleszeretett az ördög. Harka édesanyja át szerette volna verni az ördögöt, olyan feltételt szabott a lánya elcsábításáért, amit látszólag nem lehetett teljesíteni. A hajnali kakasszóig fel kellett szántania a hegyet, különben nem vehette feleségül a leányt. Viszont az ördög jól haladt, ezért az asszony cselhez folyamodott. Még napfelkelte előtt kukorékolni kezdett, amit a helyi kakasok folytattak is. Az ördög olyan mérges lett, hogy dühében a patás lábával dobbantott egyet. Ennek hatására megnyílt a föld alatt, ezzel a szabadba engedte a meleg kénszagú vizet.

Véletlenül bukkantak a termálvízre

Az előző történet igaz csak egy mese, de a valódi sztori is igen érdekes. A 19. században a település környékén a Batthyányi-családnak voltak földjei. Ezt bővíteni akarták, ezért a mocsaras terület lecsapolásával szerettek volna még területet nyerni. Csatornát ásattak a napszámosokkal, akik közül az egyik Pogány János volt. A neve azért lett híres, mert reumás fájdalmakkal dolgozott, de a mocsárban végzett munkától a fájdalmai elmúltak. Gyorsan elterjedt a víz gyógyító hatásának híre, ezért egyre többen kezdtek el a kialakított csatornához járni. Ez egy üzleti lehetőséget teremtett a földbirtokosnak, ezért 1825-ben elkezdődött a fürdő kiépítése. 1866-ban újabb kutat fúrtak a területen, ami az artézikút-fúrás akkori legnagyobb szakértőjének, Zsigmondy Vilmosnak a vezetésével indult el. Így vált Dél-Dunántúl leghíresebb gyógyfürdőjévé a harkányi.

Hamarosan itt a Nyárzáró Fürdőfesztivál

Azóta is hihetetlen sikere van a fürdőnek, a folyamatos újításoknak köszönhetően a strandélmény is egyre jobb. Színes programokkal készülnek a vendégeknek, nemsokára megrendezik a Harkányi Nyárzáró Fesztivált is. Ezt augusztus 23 és 25 között szervezik, ahol olyan fellépőkkel találkozhatunk, mint Curtis, Edda Művek, Vastag Csaba és Kozso.