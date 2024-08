A nemzeti ünnepre való tekintettel augusztus 19-én és 20-án az egyébként fizetős parkolási zónákban is ingyenes lesz a várakozás, illetve a munkaszüneti napnak megfelelően még augusztus 18-án, vasárnap sem kell fizetni a parkolásért. A három nap alatt ingyenesen lehet majd használni a BIOKOM NKft. felüljáró alatti „Boccaccio” parkolóját is. A forgalomcsillapított övezetekben azonban ekkor is engedélyhez kötött a behajtás és a várakozás.

A társaság Siklósi úti központi ügyfélszolgálata felújítási munkálatok miatt augusztus 16-án és 21-én zárva tart. A hosszú hétvége miatt tehát augusztus 16. és 21. között az ügyfélszolgálat személyesen nem lesz elérhető, így a személyes ügyintézést igénylő engedélyek kiadása ezen időszakban szünetel.

A zárvatartás ideje alatt augusztus 16-án és 21-én a call center továbbra is rendelkezésre áll, és készséggel válaszol minden felmerülő kérdésre - derül ki a BIOKOM NKft. közleményéből.

A Pécsi Köztemető Siklósi út 43. sz. alatti ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:

augusztus 16-a péntek: 08:00-14:30-ig

augusztus 17-20-ig: zárva

augusztus 21-e szerda: 08:00-15:30

Temetés ügyintézéshez – az iroda zárva tartása alatt is – a temető honlapján lehet időpontot foglalni.

A sírkert minden nap 6:00-20:00 között látogatható.