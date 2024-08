– Hogy telik a nyár a pécsi állatkertben?

– Az elmúlt egy hónapot - a nagy meleg miatt - eléggé megszenvedtük, nem csak látogatói szempontból, az állatainkra is nagy hatással volt a kánikula. Szerencsére az enyhülés miatt most már jobb a helyzet, az állatkert lakóit is könnyebb rávenni, hogy produkáljanak valamit az érdeklődők előtt.

– Hogyan tudtatok segíteni az állatoknak a hőségben?

– Nagyon fontos, hogy a kánikula során mindig gondoskodjunk azokról az egyedekről, amelyek extrém módon kitettek a különböző hőmérsékleti anomáliáknak. Elsősorban azokra a fajokra koncentráltunk, amelyek hidegebb területről érkeztek hozzánk. Ilyen időben fagyasztott gyümölcsöt vagy jeget adtunk nekik. Ezekkel tudták hűteni magukat, játszottak velük. Sőt, nagyon intenzíven locsoltuk is az itt lakókat, és olyan játékos feladatokat adtunk nekik, amik a vízhez köthetőek. Kvázi, így ők is tudtak egy kicsit strandolni.

– Véget értek már a zootáborok?

– Még két turnus van vissza. Nagyon sok gyerek jelentkezett, gyakorlatilag teltház fölött üzemelünk. Valamennyi rugalmasságot biztosítottunk azoknak, akik lemaradtak a jelentkezésről, illetve ha visszamondják, akkor mindig jelezzük a felszabadult helyeket. Voltak változtatások a menetrendben, de a közkedvelt programokat megtartottuk. Elmondhatom, hogy továbbra is töretlen a népszerűsége a zootáboroknak.

– Ha jól tudom, akkor a Birdo Az év madárfotósa kiállításnak ti adtok otthont. Várható, hogy a közeljövőben is csatlakoztok ilyen kezdeményezéshez?

– Természetesen. Felmerült egy olyan ötlet, hogy bemutathatnánk az állatkert történetét fotókon keresztül. Vagy olyan kiállítás szervezése, ahol az állataink jelennek meg a képeken. Jövőre 65 éves lesz az állatkert, és egy ilyen kezdeményezés mondhatni kézenfekvő. A helyszín adja magát, van helyünk, illetve vitrineket, mobilparavánokat is tudunk biztosítani. Igazából a kreativitás szab határt annak, amit csinálni fogunk.

– Hamarosan megrendezitek az Állatkertek Éjszakáját. Mire számíthatnak a látogatók?

– Augusztus 30-án tartjuk ezt az eseményt. A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége szervezi a kampányt, és a jelenlegi információim szerint minden szövetségi tag állatkert részt fog benne venni. A program teljesen egyedi, ránk van bízva, hogy mit kínálunk fel az érdeklődőknek. Az éjszakai állatkert hangulata az mindig más, hiszen ilyenkor az itt lakók más arcukat mutatják, sőt egyesek sokkal aktívabbak. Ebben az évben ezt szeretnénk közelebb hozni a látogatóknak, hogy megismerjék az állatok napnyugta utáni életét. Természetesen készülünk kézműves programokkal, a szokásos fényfestést se szeretnénk kihagyni, lesz csillagászat, interaktív foglalkozás, illetve éjszakai rovarmegfigyelés is tervben van.