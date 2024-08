A Királyegyházi Cementgyár közvetlen környezetében egy újabb napelempark épül. Ez jelentős lépést tesz lehetővé a vállalat számára a megújuló energiafelhasználás és a fenntarthatóság terén - számolt be róla a társaság. Így, a cementgyártáshoz szükséges energia egyharmadát már megújuló energiából fogják fedezni. Mint azt honlapjukon is írták, a park telepítése várhatóan ősszel fejeződik be, amelyet követően a Holcim számára 15 évig biztosítják majd fix áron a megújuló energiát, amelyre vonatkozóan a vállalatok képviselői még 2022-ben írtak alá szerződést. A napelempark mérete egyedülállónak számít, mivel ez az első ilyen nagy volumenű magánerőművi megújuló áramvásárlási szerződés, amit megvalósítottak az országban.