A megnyitó után Madhavan Éva tartott előadást a paradicsom és az Ájurvéda kapcsolatáról – ájurvédikus paradicsomlé kóstolóval egybekötve. Ezt követően Jankó Ivanovval beszélgethettek az érdeklődők. Délben már a finom paradicsomos ételeket ehettünk, és bizony volt miből válogatni. Szóba került a nap folyamán a klímaváltozás és a zöldségek, gyümölcsök és a növényekre gyakorolt hatása. A hangulatzenét a HangaBanda és a Lélekzengető Zenekar biztosította a délután során, de a gyerekek bábelőadással is leköthették magukat. Meglátogathattuk Csendes Ildikó vezetésével egy kertet. A paradicsommal kapcsolatos kiállítás is nagy sikert aratott, még vásárolni is lehetett őstermelőktől. Ezek mellett egy változatos kézműves piac tette teljessé a husztóti forgatagot.