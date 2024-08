A bólyi katolikus templomban 10.30-kor lesz ünnepi szentmise és utána kenyérszentelés. A délután folyamán pedig különféle szórakoztató és kulturális műsorokkal várják az érdeklődőket a Batthyány téren. A városi kitüntetések átadása 18.30-kor kezdődik. Majd fellép a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann is. Siklóson a Vajda János téri Millenniumi emlékműnél lesz a Szent István napi megemlékezés 20-án 9.30-kor. Beszédet mond majd Riegl Gábor polgármester. Sellyén aznap 12.30-kor lesz megemlékezés a könyvtár udvarán, a köszöntőt követően megszentelik a kenyeret, s lecsó is készül majd.

Komlón a Szent Borbála templomban lesz mise 9.30-kor. A 48-as téren 11 órakor kezdődik az ünnepi beszéd, kenyérszentelés, majd a HimSingers Énekegyüttes műsora, s délután is készülnek programokkal. Szigetváron is megemlékezést rendeznek az államalapítás évfordulója alkalmából. Kedden 17 órakor kezdődik a koszorúzás Szent István mellszobránál (Szent István lakótelep), ahol beszédet mond majd dr. Vass Péter polgármester. Az ünnepi szentmise és kenyérszentelés a Zrínyi téri Szent Rókus Plébániatemplomban lesz 18 órai kezdettel, majd 18.50-kor kenyérszegés és ünnepi köszöntő lesz látható-hallható a Zrínyi téren.

Augusztus 20. a vármegyeszékhelyen

A pécsi belvárosban augusztus 20-án egész nap rendezvényekkel készülnek. Táncos programok, koncertek, utcabál, ünnepi műsor, kenyéráldás, szentmise is lesz a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szervezésében. Délelőtt 11 órakor Mihályi Réka - Masni és Pocó gyerekkoncertjével indul a műsor a Sétatéren. A Széchenyi téren 15 órától 17 óráig Táncvarázs címmel pécsi táncstúdiók csoportjai mutatkoznak be Papp Viktor válogatásában. Közben Flashmob indul a Szélműves zenekarral 15.30-tól a Széchenyi térről a Janus Pannonius utcán át a Sétatérre, ahol 16 órától koncertet is ad a zenekar.