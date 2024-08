Az októberig még regnáló pécsi baloldali koalíció és annak vezetője évekkel ezelőtt ígérte meg, hogy "visszavonja a képviselők és egyéb kiváltságosok kedvezményes parkolási és behajtási engedélyeit", ennek ellenére a városháza mellett található, jellemzően a baloldali politikusok által használt VIP-parkolót még ki is bővítették. Így már kényelmesen elférnek ott a balos városvezetők, nem kell attól tartaniuk, hogyha véletlenül ügyetlenül parkolnának, akkor egy másik gépjárműben tesznek kárt. Az ingyenes hely biztosításán túl fontos az is, hogy nem kell parkolóhelyet sem keresgélniük a környéken. Erre a kényelmi szolgáltatásra éberen is figyelnek; és szerdán a hatóságok büntették az egyébként szinte üres parkolóba betévedő állampolgárokat.

A pécsi politikusi VIP-parkolóba betévedőket szerdán is megbüntették

Információink szerint Barabás Bélának, az MSZP-s helyi laptól a városházára ejtőernyőztetett sajtókapcsolati tanácsadónak sem kell azon stresszelnie reggelente, hogy hol fog parkolni, hiszen számára – illetve az általa használt gépjárműnek – a Pécsi Ellátó Központ (PEK) udvarában biztosítottak helyet. A PEK-nél dolgozóktól származó információink szerint ráadásul a kocsinak külön rendszámmal ellátott parkolóhelyet is biztosítottak, többen is látták, amint kihajt a kocsival az udvarról. A parkolóba csak zárt kapun keresztül lehet bejutni, az ingatlan kerítésére kitett feliraton pedig az szerepel, hogy a behajtás intézményi dolgozók számára engedélyezett. Tavalyi adatigénylésünk szerint viszont megbízási szerződéssel rendelkezett, ami nem jelenti azt, hogy PEK-es, vagy intézményi dolgozó lenne az illető személy.

Az ügyben kerestük a PEK-et és a polgármesteri hivatalt is, de – az önkormányzati sajtó által magánszemélyekkel szemben szabott válaszadási határidőt alkalmazva – a megadott időintervallumon belül nem reagáltak semmit, megúszósra vették a kérdést.

Parkolás: a haveroknak mindent lehet

A parkolási gondokhoz egyébként a pécsi MSZP-s háttérország is hozzájárul, és ebben partner volt a még regnáló városvezető koalíció is. Miközben kiterjesztették a fizetős övezeteket, a pécsieket kíméletlenül megbüntetik, ha nem vesznek parkolójegyet, addig a haveri céggel meglehetősen kedvesek. A Castrum Pécs Kft.-nek ugyanis elnézték, hogy nem épített meg 132 parkolót, amiket már évekkel ezelőtt létre kellett volna hoznia.