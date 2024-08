És akkor most egy percre képzeljük el, milyen lehet olyan helyen dolgozni, ahol az iszonyatosnál is iszonyatosabb meleg van.

Merthogy az öntöde pontosan ilyen hely. Ma már nem sok működik Pécsett, illetve Baranyában, de egykoron bizony több is volt a közvetlen közelünkben – a hatos út mellett, a mostani Lánc utcai rendelő előtti részen, Gyárvárosban, a templom után jobbra, Pellérden, és így tovább.