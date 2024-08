A pécsi polgári szövetség színeiben júniusban ismét mandátumot nyert városatya az ügyről felidézte: tavaly májusban adta meg a közlekedési lámpás kereszteződés építési engedélyét Lázár János közlekedési miniszter. Új fejlemény az ügyben, hogy hamarosan kiválasztják a tervezőt, utána pedig elkészülhetnek a csomópont tervei.

Azt is elmondta, hogy a tervek elkészültét követően 150 nap múlva kezdődhet a lámpás kereszteződés építése, ugyanis a köztes időszakban az engedélyeztetés és egyéb adminisztrációs feladatok következnek.

Berényi Zoltán emlékeztetett rá, hogy a hirdiek több évtizedes igénye a 6-os út és a városrész főutcájának kereszteződésének közlekedési lámpával való bővítése. A júniusi helyhatósági választások kampánya során a pécsi polgári szövetség aspiránsa, Csizmadia Péter is támogatta a hirdiek ezen elképzelését.

A képviselő beszámolt arról is, hogy az ügyben Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője járt közben a közlekedési szaktárcánál és tolmácsolta a hirdiek kérését, amelynek megvalósítására immár pénzügyi források is rendelkezésre állnak.

Kitért arra is, hogy Hirden egy korábban balesetveszélyes játszótér is megújult, valamint padokat is kikerültek a szülők kérésére.