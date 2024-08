A verseny célja jótékony, a Rotary Ösztöndíj Program pénzalapjának támogatása. A sárkányhajózásra körülbelül egy 150 méteres pálya áll majd rendelkezésre, melyet 1 perc alatt tesznek meg a versenyzők, kevésbé edzettek számára is teljesíthető, rövid a versenytáv. Várják az abszolút kezdők (12-99 évesek) és céges csapatok jelentkezését is, akik csapatépítés keretében is részt vehetnek a programon.