– A megbeszélést Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Intézet igazgatója koordinálta, melyen lehetőségem volt nekem is felszólalni. A kékfestő mesterek bemutatkoztak, és elmondták tapasztalataikat. Nagyon sok pozitív dologról esett szó, jobban köztudatba kerültek a kékfestők, némi forgalomnövekedésről is be lehet számolni, hátrányként azt említették, hogy a népszerűség növekedésével megjelentek olyan vállalkozások, melyek nem a hagyományos kékfestős eljárással képfestős termékként árulják portékáikat. Ezt kiküszöbölendő úgy gondoljuk, hogy iparjogvédelmi oltalom alá kell helyezni a kékfestést, meg kell védeni annak értékeit, hagyományait