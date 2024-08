Pécsváradon régésztábort tartottak több alkalommal is, a diákok az ásatásokon dolgoztak. De a képzőművészet iránt érdeklődők is táborozhattak a városban egykor. Az egykori Zeneművészeti Főiskola zenei táborait is nagy számban látogatták a fiatalok. A leendő egyetemisták pedig a gólyatáborokban készültek fel a rájuk váró megmérettetésre. Már a ’80-as években is a sikondai tábor volt az egyik legnagyobb, itt különböző tematikus programokat is rendeztek.

Ezek a táborok határozták meg a diákok nyarát, s az itt szerzett élményekre még évtizedekkel később is szívesen emlékeznek vissza.