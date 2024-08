Barkóczi Csaba a közösségi oldalán a fejleményekről közölte, hogy a tiltakozásról értesítette a Biokom NKft. ügyvezetőjét és a munkálatok felfüggesztését javasolta, ami időközben meg is történt. – Ezen túlmenően személyesen egyeztetettem az ügyben Lovász István pécsi jegyzővel – számolt be a képviselő.

– Látva, hogy az érintettek körében jelentős elutasítottsága van az utcabútor telepítésének, azt javasoltam, hogy a Mezőszél utca másik oldalán, a mostani helyszíntől 70 méter távolságra található, évtizedek óta itt álló, régi, leamortizált és balesetveszélyes pingpongasztalt cseréljék ki az újra

– fogalmazta meg javaslatát Barkóczi Csaba. Mint megjegyezte, amennyiben azonban az ottani társasházak lakói is inkább szabadulnának az asztaltól, akkor szerinte valamelyik környező általános iskolának kellene felajánlani az eszközt.

A nemzeti oldal politikusa kitért arra is, hogy a napokban átvette az aláírások első körét a tiltakozás kezdeményezőitől, akik tovább folytatják a szignók gyűjtését a környező lépcsőházakban és a nyaralásból most hazatérő szomszédaikat is felkeresik.