Október 1-jén, Szigetvár várossá avatásának évfordulóján minden évben ünnepi rendezvényt tartanak, melyen a városi kitüntetések átadása is megtörténik. Ez idén sem lesz másként. A képviselő-testület a szeptember 26-i ülésén dönt a városi kitüntetések adományozásáról, melyre javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjain és bizottságain, valamint a jegyzőn kívül a helyi lakosok is. Az egyes díjak jellegéhez kapcsolódó intézmények, szervezetek vezetői és a városban működő szervezetek, közösségek is adhatnak ötleteket. A javaslatokat 2024. szeptember 11-ig lehet írásban benyújtani dr. Vass Péter polgármesternek ( Zrínyi tér 1.), a formanyomtatvány a város hivatalos honlapjáról tölthető le.

Az önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján az alábbi elismerések adományozhatóak: évente legfeljebb két díszpolgári cím (egy élő személynek, illetve egy elhunyt személynek), egy „Civitas Invicta” elismerés, két Oktatási és Közművelődési Díj, egy-egy Közszolgálati Díj, Közegészségügyi és Szociális Díj, Ifjúsági és Sport Díj, Városfejlesztési Díj és legfeljebb három darab Zrínyi Emlékplakett. A díszpolgárok közé korábban olyan személyek kerültek be, mint például Módos János, Ravazdi László, Kolics Pál, Aracsi József, Sarlós Endre vagy Kapronczai József.